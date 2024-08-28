Ичиносэ Аято
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1890
Дата смерти12.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1890
Отец: Ичиносэ Кен
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
12.02.1982