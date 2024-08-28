Ичиносэ Аято — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ичиносэ Аято

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1890

Дата смерти

12.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1890

Отец: Ичиносэ Кен

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
12.02.1982

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