Ичиносэ Кен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ичиносэ Кен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1870

Дата смерти

06.09.1950

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870

Отец: Ичиносэ Акио

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1890

Сын: Ичиносэ Аято

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.09.1950

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