Ичиносэ Кен
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1870
Дата смерти06.09.1950
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1870
Отец: Ичиносэ Акио
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1890
Сын: Ичиносэ Аято
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.1950