Ржевская (Лопухина) Анна Николаевна
женский, родилась 1731, Москва, город федерального значения Москва
умерла 1778, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Ржевский Николай Юрьевич1723 г.р.
Дети
Ржевский Александр Николаевич1754 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1753
Рождение ребёнка
1754
Сын: Ржевский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ржевский Николай Юрьевич
Смерть
1778