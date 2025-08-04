Ржевская (Лопухина) Анна Николаевна 1731 — найти родственников по фамилии на Familio

Ржевская (Лопухина) Анна Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1731, Москва, город федерального значения Москва

умерла 1778, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Ржевский Николай Юрьевич1723 г.р.
Дети
Ржевский Александр Николаевич1754 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1753

Муж: Ржевский Николай Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1754

Сын: Ржевский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ржевский Николай Юрьевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1778
Москва, город федерального значения Москва

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