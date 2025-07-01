Шаврина Екатерина Матвеевна 1879 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Шаврина Екатерина Матвеевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1879 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Шаврин Сергей Яковлевич22.09.1878 ст. г.р.
Дети
(Шаврина) Ектерина Сергеевна05.12.1897 ст. г.р.
(Шаврина) Дарья Яковлевна15.03.1902 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Шаврин Сергей Яковлевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
05.12.1897 ст.

Дочь: (Шаврина) Ектерина Сергеевна

Отец ребёнка: Шаврин Сергей Яковлевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Дочь: (Шаврина) Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Шаврин Сергей Яковлевич

Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.

Дочь: (Шаврина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шаврин Сергей Яковлевич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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