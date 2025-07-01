Шаврина Екатерина Матвеевна
женский, родилась 1879 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Шаврин Сергей Яковлевич22.09.1878 ст. г.р.
Дети
(Шаврина) Ектерина Сергеевна05.12.1897 ст. г.р.
(Шаврина) Дарья Яковлевна15.03.1902 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
05.12.1897 ст.
Дочь: (Шаврина) Ектерина Сергеевна
Отец ребёнка: Шаврин Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Дочь: (Шаврина) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Шаврин Сергей Яковлевич
Погори, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1907 ст.
Дочь: (Шаврина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шаврин Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно