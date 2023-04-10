Чернёв Павел Александрович После 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернёв Павел Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1830

умер Неизвестно

Супруги
Чернёва Мария Владимировна18.09.1837 г.р.
Дети
Чернёва Александра Павловна15.03.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернёва Мария Владимировна

Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Чернёва Александра Павловна

Мать ребёнка: Чернёва Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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