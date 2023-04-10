Чернёв Павел Александрович
мужской, родился После 1830
умер Неизвестно
Супруги
Чернёва Мария Владимировна18.09.1837 г.р.
Дети
Чернёва Александра Павловна15.03.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Чернёва Александра Павловна
Мать ребёнка: Чернёва Мария Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно