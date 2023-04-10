Чернёва Мария Владимировна
женский, родилась 18.09.1837
умерла Неизвестно
МатьОболенская (Преображенская) Александра Ивановна29.05.1819 г.р.
ОтецОболенский Владимир Андреевич13.09.1814 г.р.
Супруги
Чернёв Павел АлександровичПосле 1830 г.р.
Дети
Чернёва Александра Павловна15.03.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1871
Дочь: Чернёва Александра Павловна
Отец ребёнка: Чернёв Павел Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно