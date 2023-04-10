Чернёва Мария Владимировна 18.09.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернёва Мария Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.09.1837

умерла Неизвестно

Мать
Оболенская (Преображенская) Александра Ивановна29.05.1819 г.р.
Отец
Оболенский Владимир Андреевич13.09.1814 г.р.
Супруги
Чернёв Павел АлександровичПосле 1830 г.р.
Дети
Чернёва Александра Павловна15.03.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1837

Отец: Оболенский Владимир Андреевич

Мать: Оболенская (Преображенская) Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернёв Павел Александрович

Рождение ребёнка
15.03.1871

Дочь: Чернёва Александра Павловна

Отец ребёнка: Чернёв Павел Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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