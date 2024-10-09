Шишкин -По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев- по приемному отцу
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1904 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Сергея Панфилова приемный сын Герасим Африканов,православного исповедания,первым браком (21 год). Казанской губернии,Чистопольского уезда села Ямаш крестьянина Егора Плат... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1906 ст.
Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова
Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянин Герасим Сергеев и законная жена его Гликерия Егорова,оба православные
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.
Дочь: (Шишкина) Стефанида Герасимова
Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.
Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: (Шишкина) Анастасия Герасимова
Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Дочь: (Шишкина) Варвара Герасимова
Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова
Смерть
Неизвестно