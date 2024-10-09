Шишкин -По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев- по приемному отцу 1883 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин -По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев- по приемному отцу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1904 ст.

Жена: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Сергея Панфилова приемный сын Герасим Африканов,православного исповедания,первым браком (21 год). Казанской губернии,Чистопольского уезда села Ямаш крестьянина Егора Плат... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1906 ст.

Сын: Шишкин Алексей Герасимов

Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянин Герасим Сергеев и законная жена его Гликерия Егорова,оба православные
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.

Дочь: (Шишкина) Стефанида Герасимова

Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.

Сын: Шишкин Максим Герасимов

Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: (Шишкина) Анастасия Герасимова

Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Дочь: (Шишкина) Варвара Герасимова

Мать ребёнка: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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