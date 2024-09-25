Шишкин Алексей Герасимов 12.03.1906 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишкин Алексей Герасимов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1906 ст.

Дата смерти

12.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1906 ст.

Отец: Шишкин -По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев- по приемному отцу

Мать: Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянин Герасим Сергеев и законная жена его Гликерия Егорова,оба православные
Крещение
12.03.1906 ст.
Ямаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Ямаш крестьянин Егор Алексеев Манин и того же села крестьянина Феодора Сергеева Прокаева жена Анастасия Егорова
Смерть
12.03.1906 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от слабости Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянина Герасима Сергеева сын Алексей (1 день)

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