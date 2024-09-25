Шишкин Алексей Герасимов
Место рождения
Дата рождения12.03.1906 ст.
Дата смерти12.03.1906 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.03.1906 ст.
Отец: Шишкин -По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев- по приемному отцу
Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянин Герасим Сергеев и законная жена его Гликерия Егорова,оба православные
Крещение
12.03.1906 ст.
Ямаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Ямаш крестьянин Егор Алексеев Манин и того же села крестьянина Феодора Сергеева Прокаева жена Анастасия Егорова
Смерть
12.03.1906 ст.
от слабости Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянина Герасима Сергеева сын Алексей (1 день)