Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова

Место рождения

Ямаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Кокуркин Егор Платонов

Мать: не указана

Ямаш, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1904 ст.

Муж: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Сергея Панфилова приемный сын Герасим Африканов,православного исповедания,первым браком (21 год). Казанской губернии,Чистопольского уезда села Ямаш крестьянина Егора Плат... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1906 ст.

Сын: Шишкин Алексей Герасимов

Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянин Герасим Сергеев и законная жена его Гликерия Егорова,оба православные
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.

Дочь: (Шишкина) Стефанида Герасимова

Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.

Сын: Шишкин Максим Герасимов

Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: (Шишкина) Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.

Дочь: (Шишкина) Варвара Герасимова

Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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