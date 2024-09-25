Шишкина (Кокуркина) Гликерия Егорова
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Кокуркин Егор Платонов
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1904 ст.
Деревни Нератовки крестьянина Сергея Панфилова приемный сын Герасим Африканов,православного исповедания,первым браком (21 год). Казанской губернии,Чистопольского уезда села Ямаш крестьянина Егора Плат... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу
Деревни Нератовки Мензелинского уезда Уфимской епархии крестьянин Герасим Сергеев и законная жена его Гликерия Егорова,оба православные
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.
Дочь: (Шишкина) Стефанида Герасимова
Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу
Рождение ребёнка
14.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: (Шишкина) Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу
Рождение ребёнка
05.12.1914 ст.
Дочь: (Шишкина) Варвара Герасимова
Отец ребёнка: Шишкин По Приемному Отцу Герасим Африканов или Сергеев по приемному отцу
Смерть
Неизвестно