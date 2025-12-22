Панёва (Баженова) Мария Васильевна 19.10.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Панёва (Баженова) Мария Васильевна

Автор
ВП
Панёв В.

женский, родилась 19.10.1893

умерла Неизвестно

Отец
Баженов Василий Андреевич1860 г.р.
Мать
Баженова Мария Фёдоровна1860 г.р.
Супруги
Панёв Василий Алексеевич13.10.1888 г.р.
Дети
Панёв Николай Васильевич1918 г.р.
Панёв Александр Васильевич10.01.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893

Отец: Баженов Василий Андреевич

Мать: Баженова Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панёв Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Панёв Николай Васильевич

Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.01.1923

Сын: Панёв Александр Васильевич

Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1926

Сын: Панёв Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ползикова (Панёва) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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