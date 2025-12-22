Панёва (Баженова) Мария Васильевна
женский, родилась 19.10.1893
умерла Неизвестно
ОтецБаженов Василий Андреевич1860 г.р.
МатьБаженова Мария Фёдоровна1860 г.р.
Супруги
Панёв Василий Алексеевич13.10.1888 г.р.
Дети
Панёв Николай Васильевич1918 г.р.
Панёв Александр Васильевич10.01.1923 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1923
Сын: Панёв Александр Васильевич
Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1926
Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ползикова (Панёва) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Панёв Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно