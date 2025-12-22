Панёв Виталий Васильевич
мужской, родился 23.03.1926
умер 14.04.2002
ОтецПанёв Василий Алексеевич13.10.1888 г.р.
МатьПанёва (Баженова) Мария Васильевна19.10.1893 г.р.
Дети
Панёв Василий Витальевич10.10.1952 г.р.
Панёв Владимир Витальевич14.07.1956 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1952
Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна
д. Запольная, Нюксенского р-на, Вологодской обл.
Рождение ребёнка
14.07.1956
Сын: Панёв Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
03.09.1961
Сын: Панёв Александр Витальевич
Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1964
Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
10.10.1964
Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна
Смерть
14.04.2002