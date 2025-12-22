Панёв Виталий Васильевич 23.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Панёв Виталий Васильевич

Автор
ВП
Панёв В.

мужской, родился 23.03.1926

умер 14.04.2002

Отец
Панёв Василий Алексеевич13.10.1888 г.р.
Мать
Панёва (Баженова) Мария Васильевна19.10.1893 г.р.
Дети
Панёв Василий Витальевич10.10.1952 г.р.
Панёв Владимир Витальевич14.07.1956 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: Панёв Василий Алексеевич

Мать: Панёва (Баженова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1952

Сын: Панёв Василий Витальевич

Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна

д. Запольная, Нюксенского р-на, Вологодской обл.

Рождение ребёнка
14.07.1956

Сын: Панёв Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
03.09.1961

Сын: Панёв Александр Витальевич

Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1964

Сын: Панёв Юрий Витальевич

Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1964

Сын: Панёв Николай Витальевич

Мать ребёнка: Панёва Анастасия Васильевна

Смерть
14.04.2002

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