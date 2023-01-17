Горбачёв Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1906
Отец: Горбачёв Алексей Гурьевич
Мать: не указана
Военная служба
С 23.06.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 23.06.1941 года Зианчуринским РВК Чкаловской области. Служил на Ленинградском фронте до 14.07.1942 года. Контужен 18.07.1941 года Ранен 22.12.1941 го... Показать все
Смерть
Неизвестно