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Горбачёв Павел Алексеевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1906

Отец: Горбачёв Алексей Гурьевич

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 23.06.1941
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Призван 23.06.1941 года Зианчуринским РВК Чкаловской области. Служил на Ленинградском фронте до 14.07.1942 года. Контужен 18.07.1941 года Ранен 22.12.1941 го... Показать все
Смерть
Неизвестно
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