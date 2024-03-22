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Камалов Акмалетдин Камалович

Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Галиакберов Камалетдин Галиакберович

Мать: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1938

Сын: Камалов Рафаэль Акмалетдинович

Мать ребёнка: Камалова Салима Тимербаевна

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1941

Сын: Камалов Роберт Акмалетдинович

Мать ребёнка: Камалова Салима Тимербаевна

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалова Салима Тимербаевна

Смерть
?.03.1944
Пропал без вести
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