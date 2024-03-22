Камалов Акмалетдин Камалович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Галиакберов Камалетдин Галиакберович
Рождение ребёнка
15.08.1938
Сын: Камалов Рафаэль Акмалетдинович
Мать ребёнка: Камалова Салима Тимербаевна
Рождение ребёнка
07.03.1941
Сын: Камалов Роберт Акмалетдинович
Мать ребёнка: Камалова Салима Тимербаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1944
Пропал без вести