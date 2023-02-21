Камалова Салима Тимербаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1938
Сын: Камалов Рафаэль Акмалетдинович
Отец ребёнка: Камалов Акмалетдин Камалович
Рождение ребёнка
07.03.1941
Сын: Камалов Роберт Акмалетдинович
Отец ребёнка: Камалов Акмалетдин Камалович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно