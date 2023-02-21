Камалова Салима Тимербаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалова Салима Тимербаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1938

Сын: Камалов Рафаэль Акмалетдинович

Отец ребёнка: Камалов Акмалетдин Камалович

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1941

Сын: Камалов Роберт Акмалетдинович

Отец ребёнка: Камалов Акмалетдин Камалович

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалов Акмалетдин Камалович

Смерть
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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