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Камалетдин Галиакберов

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.05.1884

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1884

Отец: Галиакбер Габитов

Мать: Фатыма

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Камалов Салих Камалович

Мать ребёнка: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1923

Сын: Камалов Фарих Камалович

Мать ребёнка: не указана

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1979
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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