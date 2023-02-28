Камалетдин Галиакберов
Место рождения
Дата рождения11.05.1884
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1884
Отец: Галиакбер Габитов
Мать: Фатыма
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1979