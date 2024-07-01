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Яковлев Василий Алексеевич

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

25.02.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: Яковлева Матрона Титовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Яковлев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Яковлев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Яковлева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1875

Сын: Яковлев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
25.02.1882
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от чахотки

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