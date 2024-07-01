Яковлев Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти25.02.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: Яковлева Матрона Титовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Яковлев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
1858
Сын: Яковлев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Яковлева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
25.04.1875
Мать ребёнка: Яковлева (Логинова) Марья Ларионовна
Смерть
25.02.1882
от чахотки