Айзятова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айзятов Алям Салахотдинович
Отец ребёнка: Айзятов Салахотдин
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна
Отец ребёнка: Айзятов Салахотдин
Смерть
Неизвестно