Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна
Место рожденияг.Дрожженое ? волость ? уезд? губерния
Дата рождения1900
Дата смерти23.01.1985
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Айзятов Салахотдин
Мать: Айзятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Рождение ребёнка
01.04.1923
Дочь: Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Рождение ребёнка
01.04.1930
Дочь: Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Рождение ребёнка
1944
Сын: Багаутдинов Нурислам Садертдинович
Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович
Смерть
23.01.1985
Похороны
Неизвестно