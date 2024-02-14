Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинова (Айзятова) Майзамал Салахотдиновна

Место рождения

г.Дрожженое ? волость ? уезд? губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

23.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Айзятов Салахотдин

Мать: Айзятова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова (Багаутдинова) Гульнур Садертдиновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Багаутдинов Зиязетдин Садертдинович

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Рождение ребёнка
01.04.1923

Дочь: Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Рождение ребёнка
01.04.1930

Дочь: Распопова (Багаутдинова) Назия Садертдиновна

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Багаутдинов Нурислам Садертдинович

Отец ребёнка: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Смерть
23.01.1985
Похороны
Неизвестно

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