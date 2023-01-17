Шихова (Клабукова) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Клабукова) Матрёна Павловна

Шихова (Клабукова) Матрёна Павловна

avatar

Место рождения

Мальцы (Зайцевский)

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Клабуков Павел

Мать: не указана

Мальцы (Зайцевский)
Рождение ребёнка
24.09.1937

Дочь: Васильева Раиса Афанасьевна

Отец ребёнка: Шихов Афанасий Андреевич

Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фокина Фаина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шихов Афанасий Андреевич

Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Афанасий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close