Шихова (Клабукова) Матрёна Павловна
Место рожденияМальцы (Зайцевский)
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Клабуков Павел
Мать: не указана
Мальцы (Зайцевский)
Рождение ребёнка
24.09.1937
Дочь: Васильева Раиса Афанасьевна
Отец ребёнка: Шихов Афанасий Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фокина Фаина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шихов Афанасий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно