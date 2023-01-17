Шихов Афанасий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиОколо 1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Шихов Андрей Петрович
Мать: Шихова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1937
Дочь: Васильева Раиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Шихова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Фокина Фаина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шихова Матрёна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Матрёна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1946