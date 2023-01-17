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Шихов Афанасий Андреевич

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Место рождения

Чащинка, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1913

Дата смерти

Около 1946

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шихов Андрей Петрович

Мать: Шихова Ирина Дмитриевна

Чащинка, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1937

Дочь: Васильева Раиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Шихова Матрёна Павловна

Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Фокина Фаина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шихова Матрёна Павловна

Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Матрёна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1946
Татаурово, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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