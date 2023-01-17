Курочкина Агафия Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Курочкин Григорий Данилович
Отец ребёнка: Курочкин Данил Мартынович
Рождение ребёнка
17.04.1918
Дочь: Александра Даниловна
Отец ребёнка: Курочкин Данил Мартынович
Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Спиридон Данилович
Отец ребёнка: Курочкин Данил Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно