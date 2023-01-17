Курочкина Агафия Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Агафия Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курочкин Григорий Данилович

Отец ребёнка: Курочкин Данил Мартынович

Рождение ребёнка
17.04.1918

Дочь: Александра Даниловна

Отец ребёнка: Курочкин Данил Мартынович

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Спиридон Данилович

Отец ребёнка: Курочкин Данил Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Данил Мартынович

Смерть
Неизвестно
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