Курочкин Данил Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Данил Мартынович

Курочкин Данил Мартынович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курочкин Григорий Данилович

Мать ребёнка: Курочкина Агафия Маркеловна

Рождение ребёнка
17.04.1918

Дочь: Александра Даниловна

Мать ребёнка: Курочкина Агафия Маркеловна

Ботьево, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Спиридон Данилович

Мать ребёнка: Курочкина Агафия Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Агафия Маркеловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close