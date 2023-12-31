Новожилов Венедикт Клементьев
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Мать: Аксинья Яковлевна
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Новожилов Авдотья Венедиктовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новожилов Галактион Венедиктов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно