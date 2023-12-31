Новожилов Венедикт Клементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Венедикт Клементьев

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1820 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: Аксинья Яковлевна

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Новожилов Авдотья Венедиктовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новожилов Галактион Венедиктов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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