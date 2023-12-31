Новожилов Галактион Венедиктов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новожилов Галактион Венедиктов

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новожилов Венедикт Клементьев

Мать: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Новожилов Василий Галактионов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Новожилов Борис Галактионов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Варвара Галактионова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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