Новожилов Галактион Венедиктов
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новожилов Венедикт Клементьев
Мать: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1886
Сын: Новожилов Василий Галактионов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Новожилов Борис Галактионов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Варвара Галактионова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно