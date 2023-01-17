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Наумик Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

28.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1976

Отец: Наумик Геннадий Иванович

Мать: Наумик Наталия Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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