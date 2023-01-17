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Наумик Сергей Геннадьевич
Наумик Сергей Геннадьевич
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
28.10.1976
Пол
Мужской
Отец
Наумик Геннадий Иванович
Мать
Наумик (Мерзлякова) Наталия Михайловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1976
Отец:
Наумик Геннадий Иванович
Мать:
Наумик Наталия Михайловна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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