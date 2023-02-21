Наумик Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1976
Сын: Наумик Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Наумик Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1983
Дочь: Дедикова Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Наумик Наталия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно