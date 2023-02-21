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Наумик Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1976

Сын: Наумик Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Наумик Наталия Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1983

Дочь: Дедикова Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Наумик Наталия Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумик Наталия Михайловна

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