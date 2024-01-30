Трофимова Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1960
Рождение ребёнка
13.03.1963
Рождение ребёнка
23.05.1966
Рождение ребёнка
09.07.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно