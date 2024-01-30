Трофимова Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Зинаида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1960

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Отец ребёнка: Трофимов Геннадий Корнеевич

Рождение ребёнка
13.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Геннадий Корнеевич

Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Геннадий Корнеевич

Рождение ребёнка
09.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Геннадий Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трофимов Геннадий Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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