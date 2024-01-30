Трофимов Геннадий Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Геннадий Корнеевич

Трофимов Геннадий Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1938

Дата смерти

03.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1938

Отец: Трофимов Корней

Мать: Мартакова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
15.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
13.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
09.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трофимова Зинаида Сергеевна

Смерть
03.08.1983
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