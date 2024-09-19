Скоков Василий Андреевич
мужской, родился 1851
умер Неизвестно
ОтецСкоков АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Скокова (Алексеева) Елизавета1856 г.р.
Дети
Скоков Иван Васильевич14.05.1877 г.р.
Скоков Василий Васильевич17.02.1886 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Скоков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1876
Рождение ребёнка
14.05.1877
Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета
Рождение ребёнка
17.02.1886
Сын: Скоков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета
с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1888
Дочь: (Скоков) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета
с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1890
Дочь: Кочергин (Скоков) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Скоков) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета
Смерть
Неизвестно