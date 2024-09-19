Скоков Василий Андреевич 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Скоков Василий Андреевич

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 1851

умер Неизвестно

Отец
Скоков АндрейНеизвестно г.р.
Супруги
Скокова (Алексеева) Елизавета1856 г.р.
Дети
Скоков Иван Васильевич14.05.1877 г.р.
Скоков Василий Васильевич17.02.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Скоков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1876

Жена: Скокова (Алексеева) Елизавета

| | | 1876 год, май, 28 числа, крещен 29 числа. | | Временно отпущенный рядовой солдат Василий Андреевич Скоков (25 лет) православного вероисповедания, вторым браком. | | Деревни Хорошовой крестьянка дочь девица Елизавета Алексеева православного вероисповедания, первым браком (20 лет) | | Священник Александр Хатунцевский.

Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Скоков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета

| 1877, мая 14 рожден, крещен мая числа 15. | Села Парфентьева крестьянин Василий Андреевич Скоков и законная жена его Елизавета Алексеева оба православного вероисповедания. | Восприемники: села Парфентьева крестьянин Яков Петров и д. Хорошова крестьянка | | Анна Алексеева. | Священник Сергий Успенский.

Рождение ребёнка
17.02.1886

Сын: Скоков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета

с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии

Рождение ребёнка
07.03.1888

Дочь: (Скоков) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета

с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии

(ЦХД до 1917 ф.203 оп.780 д.1118 лл.303об.-304 № 16 Метрическая книга с.Парфеньево 1888 год).

Рождение ребёнка
06.06.1890

Дочь: Кочергин (Скоков) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Скоков) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Скокова (Алексеева) Елизавета

Смерть
Неизвестно

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