(Скоков) Мария Васильевна 07.03.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

(Скоков) Мария Васильевна

Автор
СС
Скоков С.

женский, родилась 07.03.1888, с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии

умерла Неизвестно

Отец
Скоков Василий Андреевич1851 г.р.
Мать
Скокова (Алексеева) Елизавета1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1888

Отец: Скоков Василий Андреевич

Мать: Скокова (Алексеева) Елизавета

с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии

(ЦХД до 1917 ф.203 оп.780 д.1118 лл.303об.-304 № 16 Метрическая книга с.Парфеньево 1888 год).

Крещение
07.03.1888
церковь Николая Чудотворца с.Парфентьева

№16.Дата рождения 7 марта 1888 год. Дата крещения 7 марта 1888 год. Имя Мария.Родители: Отставной солдат Василий Андреевич Скоков и его законная жена Елизавета Алексеевна оба православного вероисповедания. Восприемники: Села Хорошова крестьянин Петр Алексеевич Бутырин и деревни Бочманова крестьянская девица Ольга Ивановна Чесалкина.

Смерть
Неизвестно

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