(Скоков) Мария Васильевна
женский, родилась 07.03.1888, с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии
умерла Неизвестно
ОтецСкоков Василий Андреевич1851 г.р.
МатьСкокова (Алексеева) Елизавета1856 г.р.
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Рождение
07.03.1888
с.Парфентьево Коломенского уезда Московской губернии
Крещение
07.03.1888
церковь Николая Чудотворца с.Парфентьева
Смерть
Неизвестно
(ЦХД до 1917 ф.203 оп.780 д.1118 лл.303об.-304 № 16 Метрическая книга с.Парфеньево 1888 год).