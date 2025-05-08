Бахтина (Пушкина) Мария Львовна 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахтина (Пушкина) Мария Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1903

умерла 1944, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Отец
Пушкин Лёв Львович13.11.1861 г.р.
Мать
Пушкина (Ротаст) Антонина Петровна28.05.1876 г.р.
Супруги
Бахтин Вениамин Сергеевич31.03.1888 г.р.
Дети
Бахтин Олег Вениаминович1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пушкин Лёв Львович

Мать: Пушкина (Ротаст) Антонина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Вениамин Сергеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бахтин Олег Вениаминович

Отец ребёнка: Бахтин Вениамин Сергеевич

Смерть
1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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