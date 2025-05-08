Бахтина (Пушкина) Мария Львовна
женский, родилась 1903
умерла 1944, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ОтецПушкин Лёв Львович13.11.1861 г.р.
МатьПушкина (Ротаст) Антонина Петровна28.05.1876 г.р.
Супруги
Бахтин Вениамин Сергеевич31.03.1888 г.р.
Дети
Бахтин Олег Вениаминович1936 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Бахтин Вениамин Сергеевич
Смерть
1944
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область