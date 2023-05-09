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Шапкина Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Фома Исаевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Шапкин Игнат Фомич

Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич

Рождение ребёнка
15.07.1845

Дочь: Шапкина (Шапкина) Марина Фоминична

Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1854

Сын: Шапкин Николай Фомич

Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1855

Дочь: Шапкина (Шапкина) Анастасия Фоминична

Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1857

Дочь: Шапкина (Шапкина) Ефимия Фоминична

Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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