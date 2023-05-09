Шапкина Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапкин Фома Исаевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Сын: Шапкин Игнат Фомич
Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич
Рождение ребёнка
15.07.1845
Дочь: Шапкина (Шапкина) Марина Фоминична
Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич
Рождение ребёнка
08.05.1854
Сын: Шапкин Николай Фомич
Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич
Рождение ребёнка
14.10.1855
Дочь: Шапкина (Шапкина) Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич
Рождение ребёнка
02.07.1857
Дочь: Шапкина (Шапкина) Ефимия Фоминична
Отец ребёнка: Шапкин Фома Исаевич
Смерть
Неизвестно