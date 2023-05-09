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Шапкин Фома Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Шапкин Исай Евдокимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Шапкин Игнат Фомич

Мать ребёнка: Шапкина Александра Петровна

Рождение ребёнка
15.07.1845

Дочь: Шапкина (Шапкина) Марина Фоминична

Мать ребёнка: Шапкина Александра Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1854

Сын: Шапкин Николай Фомич

Мать ребёнка: Шапкина Александра Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1855

Дочь: Шапкина (Шапкина) Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Шапкина Александра Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1857

Дочь: Шапкина (Шапкина) Ефимия Фоминична

Мать ребёнка: Шапкина Александра Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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