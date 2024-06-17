Фомочкин Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомочкин Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Фомочкин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин ?

Мать ребёнка: Фомочкина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомочкина Наталья

Рождение ребёнка
1904

Сын: Фомочкин Семён

Мать ребёнка: Фомочкина Наталья

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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