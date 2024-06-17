Фомочкин Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Фомочкин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин ?
Мать ребёнка: Фомочкина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомочкина Наталья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Фомочкин Семён
Мать ребёнка: Фомочкина Наталья
Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно