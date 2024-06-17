Фомочкин Семён 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомочкин Семён

Место рождения

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Фомочкин Игнат

Мать: Фомочкина Наталья

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарёнкова (Фомочкина) Наталья

Мать ребёнка: Фомочкина Анна

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин Яков

Мать ребёнка: Фомочкина Анна

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомочкина) Александра

Мать ребёнка: Фомочкина Анна

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомочкина Анна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Фомочкин Михаил

Мать ребёнка: Фомочкина Анна

Смерть
23.12.1943
Полесье, Речицкий район, Гомельская область
Причина смерти: На войне

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