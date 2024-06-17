Фомочкин Семён
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти23.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Фомочкин Игнат
Мать: Фомочкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарёнкова (Фомочкина) Наталья
Мать ребёнка: Фомочкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин Яков
Мать ребёнка: Фомочкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фомочкина) Александра
Мать ребёнка: Фомочкина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомочкина Анна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фомочкин Михаил
Мать ребёнка: Фомочкина Анна
Смерть
23.12.1943
Полесье, Речицкий район, Гомельская область
Причина смерти: На войне