Куклева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 18.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куклев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклев Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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