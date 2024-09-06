Шамсэтдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсэтдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Гарей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фархинур

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сагдетдин

Мать ребёнка: Фархинур

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Низаметдин

Мать ребёнка: Фархинур

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сарверетдин

Мать ребёнка: Фархинур

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Галаутдин

Мать ребёнка: Фархинур

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Науметдин

Мать ребёнка: Фархинур

Смерть
Неизвестно

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