Шамсэтдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Гарей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фархинур
Рождение ребёнка
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Низаметдин
Мать ребёнка: Фархинур
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сарверетдин
Мать ребёнка: Фархинур
Смерть
Неизвестно