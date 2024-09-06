Фархинур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шамсэтдин
Рождение ребёнка
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Низаметдин
Отец ребёнка: Шамсэтдин
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Сарверетдин
Отец ребёнка: Шамсэтдин
Смерть
Неизвестно