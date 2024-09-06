Фархинур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1858 г.р.
Около 1858 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамсэтдин

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Сагдетдин

Отец ребёнка: Шамсэтдин

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Низаметдин

Отец ребёнка: Шамсэтдин

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Сарверетдин

Отец ребёнка: Шамсэтдин

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Галаутдин

Отец ребёнка: Шамсэтдин

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Науметдин

Отец ребёнка: Шамсэтдин

Смерть
Неизвестно

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