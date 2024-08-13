Власов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Власова (Власова) Соломония Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Власова (Власова) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана