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Власов Андрей Алексеевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Власов Алексей Григорьевич

Мать: Власова (Власова) Пелагея Павловна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859

Сын: Власов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Власов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Власов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Власова (Власова) Соломония Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Власов Тихон Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Власов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Власова (Власова) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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