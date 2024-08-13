Власова (Власова) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Власов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Власова (Власова) Лукерья Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Власова (Власова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Власова (Власова) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Власова (Власова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
24.10.1856
Сын: Власов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич