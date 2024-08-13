Власова (Власова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Власов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Власов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Власов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Власова (Власова) Лукерья Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Власова (Власова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Власова (Власова) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Власова (Власова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1856

Сын: Власов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Власов Алексей Григорьевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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