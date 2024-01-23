Осенова Марфа Иванова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Осенова Марфа Иванова

Автор
ИП
Петров И.

женский, родилась 1765

умерла Неизвестно, Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Отец
Осенов Иван Алексеев1736 г.р.
Дети
Гнусин Иван Иванов1795 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Осенов Иван Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гнусин Иван Иванов

Отец ребёнка: Гнусин Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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