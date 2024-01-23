Осенова Марфа Иванова
женский, родилась 1765
умерла Неизвестно, Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОтецОсенов Иван Алексеев1736 г.р.
Дети
Гнусин Иван Иванов1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Осенов Иван Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Гнусин Иван Иванов
Отец ребёнка: Гнусин Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно
Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан