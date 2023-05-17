Денисова Домна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Денисова Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1850
Дочь: Денисова Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Денисов Гаврила Иванович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно