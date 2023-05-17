Денисова Домна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Домна Никифоровна

Денисова Домна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Денисова Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гаврила Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1850

Дочь: Денисова Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Денисов Гаврила Иванович

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close