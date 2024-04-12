Денисов Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Денисов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Денисова Марья Гавриловна
Мать ребёнка: Денисова Домна Никифоровна
Рождение ребёнка
05.02.1850
Дочь: Денисова Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Денисова Домна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно