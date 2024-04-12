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Денисов Гаврила Иванович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Денисов Иван Васильевич

Мать: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Денисова Марья Гавриловна

Мать ребёнка: Денисова Домна Никифоровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.02.1850

Дочь: Денисова Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Денисова Домна Никифоровна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Домна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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