Сат Лориса Белекеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Сат Белекей
Рождение ребёнка
1977
Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Иргит Станистав Сергеевич
Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович
Рождение ребёнка
1980
Дочь: Иргит Аржаана Сергеевна
Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович
Рождение ребёнка
31.05.1986
Сын: Иргит Лев Сергеевич
Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович
Рождение ребёнка
05.06.1988
Дочь: Иргит Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990