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Сат Лориса Белекеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Сат Белекей

Мать: Ондар Докпак-Анай Шаажан-Хооевна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Иргит Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Иргит Станистав Сергеевич

Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович

Рождение ребёнка
1980

Дочь: Иргит Аржаана Сергеевна

Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович

Рождение ребёнка
31.05.1986

Сын: Иргит Лев Сергеевич

Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович

Рождение ребёнка
05.06.1988

Дочь: Иргит Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Иргит Сергей Кертик-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иргит Сергей Кертик-оолович

Смерть
1990
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