Ондар Докпак-Анай Шаажан-Хооевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Сат Лориса Белекеевна
Отец ребёнка: Сат Белекей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Светлана Белекеевна
Отец ребёнка: Сат Белекей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сат Минчимаа Белекеевна
Отец ребёнка: Сат Белекей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сат Белекей