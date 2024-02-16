Ондар Докпак-Анай Шаажан-Хооевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Докпак-Анай Шаажан-Хооевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ондар Шаажан-Хоо (Хундужук) Лопсанович

Мать: Монгуш Каваа (Хава) Дооранчаевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Сат Лориса Белекеевна

Отец ребёнка: Сат Белекей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Светлана Белекеевна

Отец ребёнка: Сат Белекей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сат Минчимаа Белекеевна

Отец ребёнка: Сат Белекей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сат Белекей

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