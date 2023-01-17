Паницкова (Шарлова) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаницкова (Шарлова) Елена Игнатьевна

Паницкова (Шарлова) Елена Игнатьевна

avatar

Место рождения

Березово, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.05.1894

Дата смерти

26.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Желтова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Паницков Василий Григорьевич

Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паницков Василий Григорьевич

Смерть
26.03.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close