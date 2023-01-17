Паницкова (Шарлова) Елена Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1894
Дата смерти26.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Желтова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Паницков Василий Григорьевич
Перекопная Лука, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1978