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Наппу Петр Густавович

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.09.1854

Дата смерти

01.08.1920

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1854

Отец: Наппу Густав Иванович

Мать: Наппу (Саволайнен) Катарина Абрамовна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
14.10.1884

Жена: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
26.05.1888

Сын: Наппу Матвей Петрович

Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Наппу Иван Петрович

Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Наппу Александр Петрович

Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Наппу Николай Петрович

Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
01.08.1920

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