Наппу Петр Густавович
Место рождения
Дата рождения19.09.1854
Дата смерти01.08.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1854
Бракосочетание
14.10.1884
Рождение ребёнка
26.05.1888
Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
16.06.1891
Сын: Наппу Иван Петрович
Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
09.09.1900
Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
30.07.1904
Мать ребёнка: Наппу (Коухиа) Мария Матвеевна
Смерть
01.08.1920