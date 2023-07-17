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Ребковец Андрей Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

Лд
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1976

Отец: Ребковец Адам Васильевич

Мать: Ребковец (Данченко) Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глотова Александра

Рождение ребёнка
20.10.2000

Дочь: Ребковец Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Ребковец Марина Александровна

Рождение ребёнка
23.10.2015

Сын: Ребковец Федор Андреевич

Мать ребёнка: Глотова Александра

Рождение ребёнка
07.01.2019

Сын: Ребковец Николай Андреевич

Мать ребёнка: Глотова Александра

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