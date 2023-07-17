Ребковец Андрей Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глотова Александра
Рождение ребёнка
20.10.2000
Дочь: Ребковец Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Ребковец Марина Александровна
Рождение ребёнка
23.10.2015
Мать ребёнка: Глотова Александра
Рождение ребёнка
07.01.2019
Сын: Ребковец Николай Андреевич
Мать ребёнка: Глотова Александра