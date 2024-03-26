Шакирзянов Гильфан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1978