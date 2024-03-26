Шакирзянов Гильфан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирзянов Гильфан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1963 г.р.
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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Альмиева (Шакирзянова) Гульфия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1978

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