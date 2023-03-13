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Власова (Иевлева) Агриппина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.06.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1863

Отец: Иевлевъ Петръ

Мать: Иевлева (Фомина) Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1883

Муж: Власовъ Ларионъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: (Власова) Анисья

Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1888

Дочь: Власова Ирина

Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1889

Сын: Власовъ Николай

Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1892

Дочь: (Власова) Марфа

Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1895

Дочь: (Власова) Дросида

Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1897

Сын: Власовъ Артемий

Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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