Власова (Иевлева) Агриппина
Место рождения
Дата рождения11.06.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1863
Отец: Иевлевъ Петръ
Мать: Иевлева (Фомина) Дарья
Бракосочетание
03.02.1883
Муж: Власовъ Ларионъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1883
Дочь: (Власова) Анисья
Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
07.04.1888
Дочь: Власова Ирина
Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
01.12.1889
Сын: Власовъ Николай
Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
28.08.1892
Дочь: (Власова) Марфа
Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
21.03.1895
Дочь: (Власова) Дросида
Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ
Рождение ребёнка
20.10.1897
Сын: Власовъ Артемий
Отец ребёнка: Власовъ Ларионъ